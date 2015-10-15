АМКУ разрешил ЕБРР сконцентрировать свыше 25% акций "Райффайзен Банка Аваль"

Антимонопольный комитет Украины разрешил Европейскому банку реконструкции и развития сконцентрировать свыше 25% акций "Райффайзен Банка Аваль", сообщается на сайте комитета.

"Предоставлено разрешение Европейскому банку реконструкции и развития (г. Лондон, Объединенное королевство) на приобретение акций "Райффайзен Банк Аваль" (г. Киев), обеспечивающее превышение 25% голосов в высшем органе управления", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Европейский банк реконструкции и развития сообщал, что принял решение поддержать проект, предполагающий вхождение в капитал второго по величине банка с иностранным капиталом в Украине "Райффайзен Банка Аваль".

В частности, ЕБРР заявлял о планах стать крупным миноритарным акционером "Райффайзен Банка Аваль" и обещал обнародовать детали сделки после завершения переговоров и подписания необходимых документов.

Читайте также"Райффайзен Банк Аваль" увеличил убыток вдвое - почти до 2 миллиардов гривень

Справка УНИАН. "Райффайзен Банк Аваль" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков по активам.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе "Райффайзен Банк Интернациональ" (Австрия), владеющей свыше 96% акций банка.

По итогам 2014 года "Райффайзен Банк Аваль" получил 1,367 миллиарда гривень убытка в результате девальвации гривни, вынудившей банк сформировать дополнительные резервы и пересмотреть валютную позицию, а также в результате прекращения деятельности в Крыму и ухудшения экономических условий на Донбассе.

ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства предоставить 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов в стране.