Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 24 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2169,0618 (15 октября – 2193,2784)

100 EUR – 2481,1898 (15 октября – 2494,6349)

10 RUR – 3,4848 (15 октября – 3,5248)

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Как сообщал УНИАН, 15 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,75 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6310/24,7400 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3460/0,3490 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,6906 гривни/доллар, к этому часу было заключено 651 сделка на сумму 530,69 миллиона долларов.