В России пересчитали пенсии ниже уровня инфляции

Российское правительство утвердило законопроекты по индексации пенсий в следующем году на уровень ниже инфляции и по заморозке пенсионных накоплений, сообщает Прайм со ссылкой на заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова.

"Все приняли сегодня, да, одобрили. И по заморозке, и по индексации", - резюмировал он.

Объем индексации пенсий в следующем году составит 4%. Именно на таком уровне индексации пенсий ранее настаивал Минфин РФ. По словам представителей российского ведомства, больший размер индексаций привел бы к сложностям с балансировкой бюджета и увеличению его дефицита.

В издании отмечают, что социальный блок российского правительства настаивал на индексации пенсий на величину фактической инфляции – на 12%. Работающих пенсионеров индексация не коснется вовсе.

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"Также одобрена возможность дополнительная индексация пенсий во втором полугодии 2016 года", - резюмирует издание.