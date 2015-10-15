Греция получит 800 миллионов евро от ЕС

Греция на следующей неделе получит 800 миллионов евро из бюджета Евросоюза в рамках плана по занятости и экономическому росту 2014-2020 годов общим объемом 35 миллиардов евро, сообщает Прайм со ссылкой на ЕК.

"В целом же за 2015 год будет предоставлено почти 1,4 миллиарда евро и один миллиард евро – в 2016 году. Кроме того, эти исключительные меры дадут возможность Греции потратить примерно на 2 миллиарда евро меньше средств своего национального бюджета", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, план по занятости и экономическому росту предназначен, в том числе, для поддержки программы реформ, которая была согласована страной с ЕК и международными партнерами в рамках третьей программы финансовой поддержки.

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Как ранее сообщалось, в августе Греции была одобрена третья программа кредитов общим объемом до 86 миллиардов евро в обмен на корректировку экономики, в том числе, за счет реформ. Средства пока выделяет Европейский механизм стабильности (ESM), в ЕС ждут, что к кредитованию подключится и МВФ.