В Украине уже 62-й банк признали неплатежеспособным

Национальный банк Украины 15 октября принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных "Уникомбанка", входящего в группу небольших финансовых учреждений.

Напомним, в рамках процесса очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 61 банк.

Читайте такжеНБУ хочет завершить стресс-тестирование всей банковской системы до середины 2016 годаСогласно сообщению, банк был отнесен к неплатежеспособным из-за полной потери ликвидности.

По данным статистической отчетности банка, на корреспондентском счете в Нацбанке средств нет.

Нацбанк напомнил, что до декабря 2014 года "Уникомбанк" был зарегистрирован и работал в Донецке, а затем он в соответствии с требованиями законодательства был перерегистрирован вне территории АТО - во Львове.

«Однако значительная часть его активов и залогов осталась в Донецкой области. Должники перестали обслуживать кредиты и поступления средств в банк почти прекратилось», - отмечается в сообщении.

Регулятор сообщил, что 6 октября банк был признан проблемным, в то же время владельцы банка не предпринимали никаких мер для поддержания его ликвидности, улучшения финансового состояния.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае не раскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными. Согласно информации НБУ, «Уникомбанк» вошел в указанный список.

Справка УНИАН. «Уникомбанк» («Банк Перспектива») работает на рынке Украины с 2002 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. По состоянию на середину августа основным владельцем банка является Андрей Радкевич, владеющий 41,7521% акций банка.