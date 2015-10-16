В России банковские списания и просрочка платежей достигли исторических рекордов

В России за год - с 1 сентября 2014 по 1 сентября 2015 года - объем списанных банками долгов вырос на 49% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, до 663,8 млрд рублей (1 долл. - примерно 62 руб.), пишут "Известия" со ссылкой на отчетность Центробанка.

По итогам 2015 года объем долгов, списанных банками за год, официально установит новый исторический рекорд — как и по просроченной задолженности.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года Банки предпочитают списывать с баланса безнадежные долги, которые не удается взыскать, но при этом они могут продолжать ее взыскивать в пределах искового срока давности (3 года) или продать. Рост объема списаний связан с нежеланием формировать по ним повышенные резервы: банки должны списывать долги с просрочкой от 360 дней или создавать под них резерв в размере 100%. Доля долгов с такой просрочкой превышает 90% всех просроченных кредитов, проданных коллекторам. Создавать резервы в кризис зачастую нерезонно — проще списать, тем более что эффективность взыскания плохих долгов коллекторами в кризис упала почти вдвое.

В итоге объем рублевых долгов, списанных банками за 12 месяцев до 1 сентября 2015 года, вырос за год на 43,5% до 603 млрд, валютных — на 35,4%, до $912 млн (с учетом пересчета курса доллара на упомянутые даты). За предыдущий аналогичный период банки списали долгов на 445 млрд рублей.

В 2009 году объем списанных долгов составлял лишь 35,9 млрд. После кризиса мощным фактором формирования безнадежных долгов стал рынок необеспеченного потребительского кредита. Последние годы наблюдался поступательный рост объема списаний: в календарном 2010 году банки избавились от 67,8 млрд рублей плохих долгов, в 2011-м — от 74,1 млрд, в 2012-м — от 126,6 млрд, в 2013 году — от 199 млрд рублей.

"Рост списаний с некоторой задержкой следует за ростом просроченной задолженности, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Поэтому в условиях раскручивающегося кризиса темп роста списаний не успевает за стремительным ростом просроченной задолженности, достигшим на 1 сентября максимума за период нового кризиса плюс 58% за год".