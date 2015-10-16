В Нацбанке рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего

Подавляющее количество изъятых из обращения поддельных банкнот приходится на банкноты номиналом 50, 100 и 200 гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, среди поддельных банкнот иностранной валюты наибольшее количество подделок приходится на банкноты номиналом 100 и 200 евро, а также 100 долларов США.

НБУ подчеркивает, что украинская гривня имеет высокий уровень защиты от подделок. Имеющиеся на банкнотах элементы защиты позволяют гарантированно обнаруживать поддельные денежные знаки как во время автоматизированной обработки наличности с использованием специального оборудования, так и при внимательном визуальном контроле.

Также сообщается, что поддельные банкноты гривни изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров и, если просто внимательно рассмотреть банкноту, можно сразу отличить подделку от настоящей.

НБУ отмечает, что высокая защищенность национальной валюты приводит к стабильно низкому уровню подделок. В 2012 году на 1 млн шт. настоящих банкнот приходилось около 4,1 шт. поддельных, в 2013 году - 3,5 шт., в 2014 году - 3 шт. По итогам 9 месяцев 2015 года показатели аналогичные с 2014 годом.

Для сравнения НБУ приводит статистику Европейского центрального банка, согласно которой в странах Европейского Союза по итогам 2012 года показатель поддельных банкнот составлял примерно 35 шт., в 2013 году - 43 шт., в 2014 - 48 шт.

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Справка УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

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Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.