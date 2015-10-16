Дефицит бюджета США сократился до рекордного за восемь лет уровня

Минфин США отчитался о снижении дефицита бюджета страны до рекордного за последние восемь лет уровня — $438,9 млрд, или 2,5% ВВП, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Снижение дефицита бюджета, уточнили в ведомстве, произошло из-за повышения собираемости налогов.

Данные опубликованы по итогам финансового года, который в США завершается 30 сентября. Текущий дефицит бюджета также ниже, чем средний показатель за последние 40 лет, отметили в ведомстве. По сравнению с показателями прошлого года, дефицит сократился на 9,2%. Доходная часть бюджета США в минувшем финансовом году составила $3,249 трлн, расходная — $3,688 трлн.

В июле 2015 года администрация США понизила прогноз дефицита бюджета на 2015 финансовый год. Тогда по подсчетам чиновников он должен был составить $455 млрд. По итогам 2014 финансового года дефицит бюджета снизился почти на 29% и составил $483,4 млрд, или 2,8% ВВП.

По итогам 2012 финансового года дефицит бюджета США составлял $1,089 трлн, при этом он снизился на 16% по сравнению с предыдущим финансовым годом, когда этот показатель равнялся $1,299 трлн. Снижению дефицита способствовало сокращение расходных статей бюджета и увеличение выручки, отмечали тогда власти.

17 сентября ФРС сохранила учетную ставку на рекордно низком уровне — 0-0,25% годовых. «Последние глобальные экономические и финансовые события могут несколько ограничить деловую активность и, вероятно, окажут дальнейшее давление на инфляцию», — говорилось в пресс-релизе американского регулятора.

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Отмечается, что на решение ФРС не повышать ставку повлияла инфляция, которая все еще остается на уровне ниже долгосрочных прогнозов и ориентиров, отражая понижение цен на энергоносители и импорт энергоресурсов.

Базовая ставка США на уровне 0–0,25% годовых держится уже семь лет.