Гривня укрепилась на межбанке до 21,32 за доллар

В пятницу, 16 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,20/21,32 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,0810/24,2170 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3440/0,34700 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,2627 грн/долл., к этому часу было заключено 54 сделки на сумму 48,72 млн долл.