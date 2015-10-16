В Беларуси бюджет на 2016 год расписан с профицитом 2% ВВП

Бюджет Беларуси на 2016 год планируется принять с профицитом 2% ВВП, сообщил министр финансов Беларуси Владимир Амарин, передает БЕЛТА.

Также министр сказал, что при формировании бюджета планируется взять ориентир на цену нефти $57 за баррель.

Читайте такжеВ Беларуси число убыточных предприятий выросло почти на 40%Бюджет Беларуси на 2015 год был принят с профицитом в размере 1,8% ВВП, или около $2 млрд.

Как сообщал УНИАН, ВВП Беларуси по итогам семи месяцев упало 4%. В январе ВВП снизился на 0,8%, за январь-февраль — на 0,8%, за январь-март — на 2,1%, за январь-апрель - на 2,6%, январь-май - на 3%.

ВВП Беларуси в 2014 году вырос на 1,6% при официальном макропрогнозе в 3,3%. Прирост ВВП в 2015 году запланирован на уровне 0,2−0,7%.

