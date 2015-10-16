Bloomberg нашел след друзей Путина в деле об отмывании денег в Deutsche Bank
Несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG, которые теперь привлекли внимание американских прокуроров. Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.
Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.
На то, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок, указаний нет, уточнили источники. Транзакции, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать легально. Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.
Deutsche Bank отказался сообщить подробности о своей проверке. Банк лишь отметил, что держит регуляторов в США и Европе в курсе ее результатов. Расследование Минюста США бросает дополнительную тень на Deutsche Bank и его московское представительство, пишет агентство. За последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг.
Кроме того, Deutsche Bank уже является объектом по меньшей мере трех уголовных расследований в США, пережил смену руководства и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек, передает РБК.
О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. В середине июля стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег.