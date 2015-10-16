Bloomberg нашел след друзей Путина в деле об отмывании денег в Deutsche Bank

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG, которые теперь привлекли внимание​ американских прокуроров. Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.

На то, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок, указаний нет, уточнили источники. Транзакции, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать легально. Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.

Deutsche Bank отказался сообщить подробности о своей проверке. Банк лишь отметил, что держит регуляторов в США и Европе в курсе ее результатов. Расследование Минюста США бросает дополнительную тень на Deutsche Bank и его московское представительство, пишет агентство. За последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг.

Кроме того, Deutsche Bank уже является объектом по меньшей мере трех уголовных расследований в США, пережил смену руководства и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек, передает РБК.

О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. В середине июля стало известно, что ​департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег.