Украина наконец-то прошла дно кризиса и возвращается к росту – Яресько

Украина наконец-то прошла дно кризиса и начинает возврат к росту, заявила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Украина наконец-то прошла дно этого кризиса, и теперь мы начинаем возврат к росту. И все усилия нашего правительства будут направлены на то, чтобы достичь реального экономического роста как можно скорее», - сказала она.

Среди признаков восстановления экономики страны министр выделила стабилизацию курса гривни, возврат вкладов граждан в банковскую систему, снижение темпов падения экономики и темпов падения промышленного производства, снижение инфляции и рост резервов Национального банка Украины.

Яресько подчеркнула, что цель украинского правительства и Международного валютного фонда - снизить дефицит государственного бюджета нашей страны, что позволит снизить темпы роста государственного долга и уровень инфляции. В свою очередь, достижение этих целей позволит Национальному банку снизить ставки на рынке, чтобы активизировать кредитование, необходимое для роста экономики и создания рабочих мест.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2015 году упадет на 11%.