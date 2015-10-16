Яресько ожидает увеличения финансовой поддержки Украины вдвое - до $15 миллиардов

Министр напомнила, что в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Лиме (Перу) она просила международных партнеров Украины удвоить объемы финансовой поддержки нашей страны с 7,5 млрд долл. до хотя бы 15 млрд долл.

«Сегодня, через 7 месяцев после начала программы расширенного финансирования с МВФ, мы убеждены, что у нас есть причины и основания на значительное увеличение этой поддержки», - сказала Яресько.

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Среди оснований министр назвала стабилизацию ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, рост доверия международных партнеров к украинским властям и успешный опыт нашей страны в проведении реформ.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталия Яресько в рамках Ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Лиме (Перу) попросила США, Евросоюз и других международных доноров удвоить свои финансовые обязательства перед нашей страной в следующем году. По ее словам, 40 миллиардов долл. помощи, которую Киев получает частями в рамках программы с Международным валютным фондом, не хватит, чтобы обеспечить долгосрочную экономическую стабильность в стране.