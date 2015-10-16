Кабмин ограничил в правах пенсионеров-переселенцев

Как говорится в постановлении №788, подписанном премьером Яценюком, теперь все пенсионеры и другие получатели социальной помощи из зоны АТО смогут получать пенсию и другие соцвыплаты только в том случае, если будут пользоваться услугами подконтрольного Яценюку “Ощадбанка”.

В частности, постановлением внесены соответствующие изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи пенсионерам и получателям денежной помощи через их текущие счета в банках. Документ напрямую запрещает начисление пенсий и других соцвыплат переселенцам из зоны АТО, если они не имеют справки о постановке на учет как временно перемещенных лиц и не открыли счет или карту в “Ощадбанке”.

При этом, все остальные пенсионеры, проживающие на подконтрольной Украине территории, имеют право самостоятельно выбрать банк, где они будут получать соответствующие выплаты.