Новость о сбитом самолете в Турции обвалила российский рубль

Новости о сбитом самолете появились около 13.30 мск, а уже через 14 минут иностранная валюта достигла дневного максимума, пишет Gazeta.ru.

Курс доллара на 13.44 мск вырос на 67 коп., до 62,075 руб.

Курс евро — на 46 коп., достигнув 70,529 руб.

Еще через 15 минут, когда стало известно, что сбитый самолет оказался беспилотником, а Минобороны России заявило, что это не российский аппарат, курсы валют начали снижаться.

На 14.00 мск доллар снизился до 61,691 руб., а евро — до 70,05 руб.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не понял связи между иностранными инвестициями и сирийским конфликтом.