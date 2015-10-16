Яресько: до конца года Украина может получить $4 миллиарда помощи

До конца года Украина имеет возможность получить 4 млрд долл. дополнительной поддержки от международных партнеров при проведении качественных реформ в рамках программы с Международным валютным фондом, заявила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«До конца этого года Украина имеет возможность получить дополнительных 4 млрд долл. финансовой поддержки, включая очередной транш МВФ на 1,7 млрд и еще 2,3 млрд – средства других партнеров, привязанные к выполнению программы с МВФ», - сказала она.

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При этом министр подчеркнула, что получение этих средств зависит от того, продолжит ли наша страна идти по пути реформ и насколько качественными они будут, выделяя среди этих преобразований налоговую реформу.

Яресько напомнила, что с начала текущего года Украина смогла получить у своих международных партнеров почти 10 млрд долл. поддержки.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

По словам министра финансов Украины Наталии Яресько, миссия вернется в Украину спустя неделю-две после предстоящих выборов, а получение очередного транша Фонда ожидается до конца года.

К этому траншу привязано получение дополнительных гарантий от правительства США на 1 млрд долл., помощь ЕС на 670 млн долл., 300 млн долл. от Японии и помощь других партнеров (Швеция, Швейцария и Польша).

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.