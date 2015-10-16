Розничная торговля замедлила падение

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 79,5% и 69,7%, до 6 млрд грн и 23,4 млрд грн соответственно.

Наименьшее сокращение розничного товарооборота наблюдалось в Киевской (на 13,1%, до 38,6 млрд грн), Львовской (на 13,2%, до 40,9 млрд грн) и Черновицкой (на 13,3%, до 12,8 млрд грн) областях.

При этом розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 13,3% - до 113,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-августе 2015 года снизился на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 647,8 млрд грн. В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.