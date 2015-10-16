Яресько: у МВФ есть ожидания, которые мы пока не оправдали

«У нас очень хорошие отношения с Международным валютным фондом. Разочарования как такового нет. Есть ожидания, и мы пока что их не оправдали. И не по одному вопросу, а по нескольким. Они не разочарованы», - сказала она.

По словам министра, прежде всего речь идет о разработке реалистичного бюджета на следующий год с дефицитом в пределах 3,7% ВВП, для чего нужно продолжить реформы в направлении борьбы с коррупцией, образования, здравоохранения, налогообложения.

Также министр сообщила, что информация о предстоящем объединении третьего и четвертого траншей МВФ, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. «Никто не говорит об объединении двух траншей. Я не знаю, почему это пишется, об этом никто не говорил. Об этом речи не было и это, по моему мнению, невозможно», - добавила она.

По словам Яресько, следующая миссия МВФ прибудет спустя неделю-две после предстоящих выборов в Украине, а получение очередного транша Фонда ожидается до конца года. «Следующая миссия будет после выборов, но конкретную дату мы не согласовали. Думаю, что не на следующий день, а после этого спустя неделю-две. И ожидания, стремления и все усилия направлены на то, чтобы получить этот транш до конца года», - пояснила она.

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Также министр отметила, что к этому траншу привязано получение дополнительных гарантий от правительства США на 1 млрд долл., помощь ЕС на 670 млн долл., 300 млн долл. от Японии и помощь других партнеров (Швеция, Швейцария и Польша).

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.