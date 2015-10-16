Гривня уходит на выходные с курсом 21,37 за доллар

В пятницу, 16 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,28/21,37 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1740/24,2720 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,2977 грн/долл., к этому часу было заключено 675 сделок на сумму 661,56 млн долл.