Яресько спрогнозировала отношения с МВФ после отказа России от реструктуризации

Отказ Российской Федерации от реструктуризации евробондов Украины на 3 млрд долл. и дальнейшие судебные разбирательства по этому вопросу не отразятся на взаимоотношениях нашей страны с Международным валютным фондом, заявила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Если мы будем выполнять наши обязательства и программа будет выполняться, это не будет влиять. Никто не даст возможности ветировать нашу программу таким образом», - сказала она.

Также министр отметила, что МВФ сможет продолжать финансирование Украины в рамках действующей программы в случае судебных разбирательств с РФ по этому долгу. «Сможет. Сейчас его политика это не позволяет, но вы все читали, что они обсуждают изменения в свою политику», - добавила Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

По результатам голосования, проходившего до 14 октября, большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме Российской Федерации, которая грозит дефолтом по этим облигациям и намерена отстаивать свои интересы в суде. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина предложила РФ решить вопрос реструктуризации 29 октября, а после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и наша страна готова решать этот вопрос в суде.