За сентябрь безработных украинцев стало меньше на 7 тысяч человек

В абсолютных цифрах количество безработных снизилось на 7 тыс. человек – до 407,4 тыс. человек против 414 тыс. месяцем ранее.

Количество безработных, получающих пособие, также снизилось – на 8 тыс. человек – до 317 тыс. При этом средний размер пособия вырос – до 1387 грн против 1260 грн в августе. Нагрузка на одно рабочее место составила 10 человек на место против 9 человек в августе.

В Госстате отметили, что все данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в первом полугодии текущего года снизился до 9,2% по сравнению с 10% по итогам первого квартала текущего года. В то же время по сравнению с первым полугодием 2014 года показатель безработицы вырос на 0,2%. В региональном разрезе показатели безработицы выше среднего по Украине зафиксированы в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях. Наиболее значительный показатель безработицы в первом полугодии зафиксирован в Донецкой и Луганской областях – 14,1% и 16,6% соответственно. Причем по сравнению с 1-м кварталом года эти показатели выросли на 0,5% и 1% соответственно. В остальных регионах уровень безработицы снижался. Наиболее низкие показатели безработицы – в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях – не более 7%.

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По итогам 2014 года уровень безработицы в Украине, согласно методологии МОТ, составлял 9,7%. До конца года, по ранее оглашенным прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, безработица в Украине вырастет до 11,5%. По данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.