Министр финансов: нам нужно снизить госрасходы на 60 миллиардов

Министерство финансов Украины готово к снижению государственных расходов для компенсации снижения поступлений в казну в следующем году и ждет соответствующих предложений профильных министерств, сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Нам нужно снизить расходы на 60 млрд, этого требует закон. Чтобы не разрушить экономическую стабильность. Министерство финансов готово к снижению государственных расходов, но то, какие именно расходы нужно снижать, а какие – нет, нужно серьезно обсудить в обществе. Это сложное политическое решение», - сказала она.

Министр не стала озвучивать предложения, какие расходы можно снизить, поскольку, по ее словам, этот вопрос еще не обсуждался Кабинетом министров.

«Эти решения должны предлагать профильные министерства вместе с Министерством финансов, вместе с обществом, вместе с парламентом. И хотя это сложно, но, по мнению Министерства финансов, это возможно», - добавила она.

При этом Яресько подчеркнула, что снижение доходов госбюджета без аналогичного снижения расходов ставит под угрозу достигнутую финансовую стабильность в стране, поскольку в следующем году ожидается снижение поступлений в бюджет на сумму около 60 млрд грн, в том числе за счет снижения прибыли Национального банка Украины и отмены специального импортного сбора.

Министр заверила, что правительство будет работать над улучшением администрирования налогов, и в ближайшее время можно будет увидеть эти шаги. Также она отметила, что Минфин готов сотрудничать с экспертами и общественностью в направлении снижения налоговой нагрузки, но не может ставить под угрозу достигнутую макроэкономическую стабильность в стране. «Вопрос в том, как сохранить финансовую стабильность в стране и повысить инвестиционную привлекательность», - подчеркнула Яресько.

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Как сообщал УНИАН, подготовленные Минфином и представленные в сентябре изменения в систему налогообложения, в частности, предполагали установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.

В свою очередь, общественные организации разработали и представили на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики альтернативный проект налоговой реформы с акцентом на снижение ряда ставок налогов и улучшение системы их администрирования.

Впоследствии Минфин сообщил, что рассчитывает завершить обсуждение моделей налоговой реформы и определиться, какие налоговые изменения будут внедряться в Украине, в ноябре.