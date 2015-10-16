В понедельник подешевеют доллар и евро – Нацбанк укрепил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 19 октября: 100 USD – 2129.7699 грн; 100 EUR – 2419.4186 грн; 10 RUR – 3.4710 грн
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2129.7699 (16 октября – 2169.0618)
100 EUR – 2419.4186 (16 октября – 2481.1898)
10 RUR – 3.4710 (16 октября – 3.4848)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,28/21,37 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1740/24,2720 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3440/0,3460 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,2977 грн/долл., к этому часу было заключено 675 сделок на сумму 661,56 млн долл.