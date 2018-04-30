Баланс недели: российский газ, отопительный сезон и начало роста экономики

Одной из ключевых новостей минувшей недели было возобновление поставок газа в Украину из РФ. С 12 октября российский газовый монополист «Газпром», после получения с украинской стороны предоплаты в размере 234 млн долл., начал поставки голубого топлива на территорию нашей страны.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, «Нафтогаз» осуществляет закупку природного газа на основании дополнительного соглашения к действующему контракту от 2009 года. «Перевод средств «Газпрому» осуществляется на базе двухстороннего договора», - сказал он. В то же время, Демчишин не сообщил о том, был ли подписан трехсторонний протокол о поставках российского газа между Украиной, Еврокомиссией и РФ на период отопительного сезона 2015-2016 гг.

После достижения с «Газпромом» договоренностей о цене на российский газ в 227,36 долл. за тыс. куб. м украинская сторона начала активную закачку топлива. Так, наша страна сразу же запросила максимальный суточный объем поставки газа в 114 млн куб. м.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, на сегодняшний день в подземных хранилищах Украины накоплено около 16 млрд куб. м газа, а до конца октября эта цифра должна увеличится до 17 млрд куб. м.

«По нашим расчетам, к концу месяца запасы газа в ПХГ превысят 17 млрд куб. м, что будет больше, чем в прошлом году, - отметил Коболев. - Это дает нам право на относительно комфортную перспективу прохождения этого осенне-зимнего сезона».

С одной стороны, российская сторона выразила надежду, что Украина этой зимой откажется от реверса из европейских стран, и будет закупать голубое топливо только у нее. Однако Украина в преддверии отопительного сезона возобновила импорт газа по всем направлениям. Так, по данным «Укртрансгаза», 13 октября была получена заявка на импорт газа из Польши в объеме 0,3 млн куб. м. Одновременно голубое топливо поступало также из Словакии и Венгрии.

Между тем, для обеспечения бесперебойной поставки газа из Европы нам нужны кредиты со стороны партнеров из ЕС. С этой целью Кабмин утвердил план корпоративного управления «Нафтогаза», что позволит получить помощь ЕБРР в объеме 300 млн долл. и Всемирного банка на сумму 500 млн долл.

Разгар отопительного сезона

Премьер-министр Арсений Яценюк на минувшей неделе поспешил заверить, что Украине в целом должно хватить денег на закупку топлива для нормального прохождения отопительного сезона.

«В целом, те финансовые ресурсы, которые накопили, их достаточно. Финансовый ресурс, который удалось накопить, его хватит для закупки необходимых объемов газа и угля и пройти зиму, - сказал он. – Трудно спрогнозировать температурные режимы. Поэтому позиция правительства остается неизменной, а именно – прогнозировать худший сценарий погодных условий. Температурные режимы могут упасть и до «минус» 20 градусов по Цельсию. Исходя из этого сценария, надо иметь необходимый ресурс газа, угля и готовность всей системы (к отопительному периоду - УНИАН)».

Ранее глава правительства подчеркивал, что Украина имеет порядка 1,3 млрд долл. на закупку необходимых объемов угля и газа, в том числе, для закачки топлива в подземные хранилища.

Кроме закупки газа для прохождения отопительного сезона, по словам Яценюка, Украина также планирует накопить порядка 3,2 млн тонн угля. На сегодняшний день отставание от графика составляет порядка 1 млн тонн.

«Мы планировали накопить 3,2 млн тонн, у нас отставание - 1 млн тонн», - сказал премьер.

В то же время, он призвал местные органы власти обеспечить необходимый уровень качества предоставления коммунальных услуг, особенно теплоснабжения.

«Руководители облгосадминистраций, встретьтесь с теплокоммунэнерго и четко им поясните, что такое качественная услуга и что ни при каких условиях нельзя перекладывать платежи за потребленный газ в платежки граждан», - подчеркнул Яценюк, добавив, что качество услуги напрямую зависит от температуры воздуха и температуры теплоносителя.

Стоит напомнить, что ранее Кабмин обязал центральные и местные органы власти принять все необходимые решения и реализовать все необходимые меры для своевременного начала отопительного сезона, чтобы тепло было у всех потребителей. Как подчеркивал Яценюк, полгода подготовки к зиме должно отобразиться в теплых батареях и качестве коммунальных услуг.

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний день в Украине к отоплению подключено уже более 60% жилых домов.

«По отоплению подключены 67% объектов по социальной сфере и 64% по жилым домам», - сообщил глава Минрегиона Геннадий Зубко.

По его словам, на 1 сентября уровень расчетов населения за услуги ЖКХ составлял 100%.

Успешные переговоры о долгах

Еще одним важным событием минувшей недели стало завершение первого этапа реструктуризации государственного долга. 14 октября более 75% держателей украинских евробондов согласились списать 3 млрд долл. обязательств нашей страны. Также Украине удалось избежать на протяжении следующих 4 лет платежей на 8,5 млрд долл. по еврооблигациям.

Как и ожидалось, Россия оказалась единственной страной, которая отказалась от реструктуризации своей части украинского долга.

«Единственная страна, которая не согласилась на реструктуризацию долга – Российская Федерация. Вопрос 3 млрд долл. остается нерешенным. 29 октября мы предлагаем России еще раз принять для себя решение –… они думают, что они уникальные. Если они считают, что они уникальные, то мы готовы к судебному рассмотрению дела с Российской Федерацией», - заявил Яценюк.

При этом он подчеркнул, что условия реструктуризации долга для России такие же, как и для других кредиторов, и никаких дополнительных условий для «восточного соседа» не будет. В то же время глава правительства отметил, что Украина готова к любым юридическим войнам с Российской Федерацией, готова судиться с Россией во всех коммерческих и арбитражных судах по всем взаимным претензиям.

На сегодняшний день на повестке дня также остается вопрос о реструктуризации гарантированных государством кредитов «Укравтодора», КБ «Южное» и «Укрмедпостача», долгов «Укрзализныци» и евробондов Киева.

«По Киеву переговоры ведутся, договоренностей пока нет. Но мы приветствуем решение по приостановке платежей, и мы надеемся, что кредиторы придут и поймут, что нужна реструктуризация по Киеву», - заявила министр финансов Наталия Яресько.

Она также отметила, что процедура обмена облигациями будет завершена после повторных переговоров и окончательного решения собственников бумаг. При этом новые бонды, которые будут предложены кредиторам в обмен на реструктуризируемые бумаги, Украины планирует выпустить в ноябре текущего года.

Дно кризиса прошли

Пересмотр условий обслуживания долга позволяет Украине избежать угрозы банкротства, а также это благоприятно скажется на экономике страны в целом. Министерство экономического развития и торговли ожидает рост ВВП уже в IV квартале текущего года.

«Небольшой рост ВВП уже в IV квартале намечается», - сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Общий объем государственного долга Украины на начало сентября текущего года, по данным правительства, составил 70,5 млрд долл., что почти на 3 млрд долл. меньше объема долга, зафиксированного на начало 2014 года.

«Это - ответ на вопрос о том, растут ли внешние долги. Несмотря на то, что мы получаем внешнюю финансовую помощь, привлекаем ресурсы, мы еще и погашаем долги, уменьшаем сумму государственного и гарантированного долга», - заявил Яценюк.

Тем не менее, на сегодняшний день дела с некоторыми макроэкономическими показателями обстоят не так уж и радужно. По данным Государственной службы статистики, профицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-августа 2015 года составил 619,8 млн долл., что в 1,5 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года - 937,3 млн долл. За 8 месяцев экспорт товаров снизился на 33,9% - до 24,767 млрд долл., импорт - на 33,9%, до 24,147 млрд долл.

Также на сегодняшний день наша страна имеет проблемы с оборотом розничной торговли. По данным Госстата, в январе-сентябре 2015 года этот ключевой макроэкономический показатель упал на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 735 млрд грн. В то же время, по сравнению с оборотом розничной торговли за 8 месяцев темпы падения данного показателя сократились - в январе-августе обвал составлял 23,1%.

Несмотря на неутешительные данные Госстата, в правительстве считают, что Украина прошла дно кризиса, и экономика страны начинает расти.

«Украина, наконец-то, прошла дно кризиса, и теперь мы начинаем возврат к росту. И все усилия нашего правительства будут направлены на то, чтобы достичь реального экономического роста как можно быстрее», - отметила Яресько.

Она выразила надежду, что следующий транш Международного валютного фонда Украина сможет получить уже до конца этого года, что также будет способствовать улучшению экономической ситуации.

Антон Кулиш (УНИАН)