S&P подтвердило "мусорный" рейтинг России
01:29, 17 октября 2015Финансы
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В сентябре старший директор агентства сообщал, что Fitch может понизить рейтинг РФ до "мусорного" уровня BB+.
REUTERS
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг РФ на уровне "ВВ+", в спекулятивной категории, и сохранило негативный прогноз по нему, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Также ожидается, что свою оценку суверенного рейтинга РФ огласит Fitch, которое в отличие от других агентств "большой тройки" пока сохраняет его на инвестиционном уровне.
"В сентябре старший директор агентства сообщал, что Fitch может понизить рейтинг РФ до "мусорного" уровня BB+", - говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе S&P ухудшило прогноз по спаду ВВП России в 2015 году до 3,6% с ожидавшегося ранее снижения на 2,6%.
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