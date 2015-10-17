S&P подтвердило "мусорный" рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг РФ на уровне "ВВ+", в спекулятивной категории, и сохранило негативный прогноз по нему, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Также ожидается, что свою оценку суверенного рейтинга РФ огласит Fitch, которое в отличие от других агентств "большой тройки" пока сохраняет его на инвестиционном уровне.

"В сентябре старший директор агентства сообщал, что Fitch может понизить рейтинг РФ до "мусорного" уровня BB+", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе S&P ухудшило прогноз по спаду ВВП России в 2015 году до 3,6% с ожидавшегося ранее снижения на 2,6%.