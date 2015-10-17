Китай намерен инвестировать в Боливию минимум $7 миллиардов - Моралес

Президент Боливии Эво Моралес объявил в пятницу об инвестициях в инфраструктурные, электроэнергетические и транспортные проекты страны со стороны Китая в размере не менее 7 миллиардов долларов, сообщает Прайм.

"Прекрасная новость, товарищ Альваро (вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера) сообщает нам из Китая, что китайский кредит в размере 7 миллиардов долларов на строительство дорог, электроэнергетику и железные дороги гарантирован", - заявил Моралес.

По словам боливийского лидера, получение данных средств станет гарантией строительства важной автотрассы между департаментами Санта-Крус и Бени, а также железной дороги между городами Мотакусико и Пуэрто-Буш.

Читайте такжеКитай планирует выделить 12 миллиардов долларов развивающимся странам

Моралес отметил, что китайская сторона уже пообещала Ла-Пасу выделить следующий кредит на сумму еще в 10 миллиардов долларов после завершения первых проектов, реализуемых на китайские деньги.