Меркель: немецкий бизнес готов инвестировать в Украину при условии преодоления коррупции

Об этом сказала кнцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Читайте такжеУкраина за полгода освоила 16,5% инвестиций от международных финансовых организацийОна отметила, что немецкие инвестиции пойдут в Украину только тогда, когда этому "будут отвечать правовые рамочные условия".

"Господствующую роль олигархов следует изменить, людям необходимо предоставить транспарентность, с коррупцией надо бороться", - подчеркнула канцлер.

Ангела Меркель также отметила, что не видит угроз для срыва Россией поставок газа в Украину.

Отмечается, что заявление канцлера прозвучало перед визитом в Германию премьер-министра Арсения Яценюка, который прибудет в Берлин 23 октября для участия в немецко-украинской экономической конференции.