Рост ВВП Китая замедлился до 6,9% - минимальный показатель с 2009 года

Рост ВВП Китая замедлился до 6,9% в третьем квартале текущего года, передает Газета.RU со ссылкой на Associated Press.

Данный показатель - наиболее медленный рост с 2009 года.

По данным государственного статистического бюро страны, рост ВВП в годовом выражении за первый и второй кварталы достигал отметки 7%.

Читайте такжеКитай нанимает так много чиновников, как никогда ранее - Frankfurter AllgemeineПоказатель оказался на 0,1% выше прогнозируемой цифры в 6,8%.

Напоним, экспорт КНР за сентябрь сократился на 3,7%, импорт — на 20,4%.

Как сообщал УНИАН, объем золотовалютных резервов Китая сократился на $43,3 млрд за сентябрь, до $3,514 трлн.

Снижение было ожидаемым после девальвации юаня в августе.

Объем резервной позиции Китая в МВФ снизился с $4,73 млрд до $4,69 млрд.

Между тем, Банк Китая прогнозирует рост ВВП страны на 7%.

Напомним, китайские золотовалютные резервы рекордно сократились в августе 2015 года - на 93,6 миллиарда долларов до 3,56 триллиона долларов.

В августе юань резко подешевел к доллару на мировом рынке. Китайское правительство, использовавшее гибкую привязку юаня к американской валюте, допустило его ослабление на три с половиной процента, что стало беспрецедентной по своим масштабам девальвацией за последние 20 лет.

Девальвация, в свою очередь, объясняется обвалом на финансовых рынках и массовым оттоком капитала из страны. В значительной степени последний объясняется выплатой иностранных долгов. Китайские компании в течение этого года должны заплатить около 700 миллиардов долларов и более 900 миллиардов в следующем году.