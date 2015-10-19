Президент Замбии объявил молитвенный день в стране из-за падения нацвалюты на 45%

Президент Замбии Эдгар Лунгу объявил молитвенный день в стране из-за падения национальной валюты на 45% по отношению к доллару, передает Газета.RU со ссылкой на Agence France-Presse.

Годовой спад замбийской квачи является наиболее крупным из 155 отслеживаемых стран. Падение валюты связано с обвалом цен на медь, которая является главным предметом экспорта страны.

Читайте такжеНацбанк не намерен искусственно удерживать курс гривни - Гонтарева«Наш Бог слышал наши крики, он простил нам наши грехи. Мы уверены, что он излечит нашу страну после столкновения с серьезными социально-экономическими проблемами», — объявил президент гражданам на центральной площади столицы Лусаки.

Лунгу добавил, что в стране заработало открытое правительство для обладателей «блестящих идей» в помощь национальной экономике.

Критики правительства обвинили президента в неспособности справиться с кризисом, и назвали день молитв попыткой отвлечь внимание от проблемы.

18 октября по всей стране были отменены все футбольные состязания, а питейные заведения были закрыты до шести часов вечера.

В августе текущего года инфляция в Замбии составляла 7,3%, при этом продуктовая инфляция была равна 7,8%.