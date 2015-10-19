В России уже прогнозируют рост инфляции выше запланированного уровня
10:22, 19 октября 2015Финансы
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При этом считают, что существуют риски и относительного показателя ВВП.
Экономика России стремительно падает / flickr.com/photos/nothingpersonal
Счетная палата РФ видит риск превышения в 2015 году запланированного уровня инфляции в 12,2%, передает ТАСС со ссылкой на заключение СП относительно проекта поправок в бюджет РФ на 2015 год.
Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года При этом контрольный орган отмечает, что существуют риски в достижении оцениваемой на текущий год динамики ВВП в скорректированном прогнозе.
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