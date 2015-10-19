В России уже прогнозируют рост инфляции выше запланированного уровня

Счетная палата РФ видит риск превышения в 2015 году запланированного уровня инфляции в 12,2%, передает ТАСС со ссылкой на заключение СП относительно проекта поправок в бюджет РФ на 2015 год.

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