В "Уникомбанк" введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 октября ввел временную администрацию в "Уникомбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена на 3 месяца - до 15 января 2016 года, временным администратором назначен Вадим Кононец.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 15 октября принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных "Уникомбанка", входящего в группу небольших финансовых учреждений. Банк был отнесен к неплатежеспособным из-за полной потери ликвидности.

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Справка УНИАН. "Уникомбанк" ("Банк Перспектива") работает на рынке Украины с 2002 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. По состоянию на середину августа основным владельцем банка является Андрей Радкевич, владеющий 41,7521% акций банка.