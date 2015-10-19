Назарбаев констатирует: наступает настоящий кризис, более сильный, чем в 2007-2009 годах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что сегодня экономика республики функционирует в тяжелом режиме, передает NUR.KZ.

«По причине снижения цен на энергоносители поступление доходов в бюджет сократилось на 40%. Кроме этого, уменьшились цены и на другие основные виды экспортной продукции, включая черные и цветные металлы, уголь. При этом сельское хозяйство обеспечивает небольшой рост, а промышленные предприятия, в том числе в машиностроении, снизили свое производство», — сказал президент Казахстана в ходе встречи с премьер-министром страны Каримом Масимовым.

Читайте такжеНацбанк Казахстана перейдет к контрцикличному регулированию в виду вызовов экономикиНазарбаев также обратил внимание, что выводы касательно сложной ситуации на мировых рынках складываются, исходя из состоявшихся переговоров в Китае, США, с руководством России.

«С учетом состояния экономики в мире, включая Европу и Восточную Азию, скорое улучшение положения невозможно спрогнозировать. Наше население должно знать текущую ситуацию, которая означает уменьшение прибыли наших предприятий, снижение доходов и возможное сокращение рабочих мест. Наступает настоящий кризис – более сильный, чем в 2007-2009 годах. В связи с этим поручаю правительству провести анализ, составить план антикризисной работы, определить необходимые меры и довести до населения», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана еще раз подчеркнул, что государство не допустит снижения социального уровня граждан.

«Предприятия не должны ждать, что государство обеспечит их средствами. Этого не будет — запрещаю использовать деньги из Национального фонда на строительство новых объектов, а также поддержку, субсидирование плохо работающих предприятий. В этой ситуации сразу будет видно, какие производства работают эффективно, а какие нет. Также мы проводим приватизацию, чтобы привлечь более эффективный менеджмент», — сказал президент Казахстана.