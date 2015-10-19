Нацбанк может смягчить ограничения на валютном рынке на этой неделе

Правление Национального банка Украины может принять очередной пакет мер по либерализации регулирования валютного рынка на этой неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Напомним, 15 октября начальник отдела регулирования экспорта и импорта капитала НБУ Сергей Чечель сообщил, что регулятор готовит очередной пакет упрощения валютного регулирования в контексте проведения внешнеэкономических операций, который правление НБУ может утвердить на следующей неделе.

По информации пресс-службы НБУ, планы регулятора не изменились, и правление НБУ на этой неделе будет рассматривать вопрос по либерализации валютного рынка.

В настоящее время на рынке продолжает действовать целый ряд ограничений, включая обязательную продажу 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный срок экспортно-импортных расчетов, а также ограничение максимального объема покупки банками валюты по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала.

Покупка валюты для юридических лиц на сумму свыше эквивалента 50 тысяч долларов США и ее перечисление, кроме контрактов критического импорта, осуществляется после предоставления в НБУ пакета документов и получения одобрения регулятора на проведение операции.

Нормативные документы НБУ запрещают банкам покупку валюты для клиента, имеющего собственные валютные средства, а также покупку и перечисление валюты за пределы Украины для возврата инвестиций и выплаты дивидендов.

Кроме того, для физических лиц продажа наличной валюты "в одни руки" ограничена эквивалентом 3 тысячам гривень в день, а выдача наличности с банковского счета – эквивалентом 20 тысяч гривень для иностранной валюты и 300 тысяч гривень в день – для гривни.

Национальный банк анонсировал полную отмену административных ограничений на валютном рынке и переход к валютному регулированию на рыночных принципах к середине 2016 года. Основными предпосылками для валютной либерализации регулятор называет накопление достаточного уровня международных валютных резервов, фискальную консолидацию и развитие финансового сектора страны.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в марте этого года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар до настоящего времени.

Согласно меморандуму с МВФ, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации госдолга, докапитализации банков и полного перехода НАК "Нафтогаз Украины" к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.