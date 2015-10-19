Нацбанк может смягчить ограничения на валютном рынке на этой неделе
НБУ на этой неделе будет рассматривать вопрос по либерализации валютного рынка.
Правление Национального банка Украины может принять очередной пакет мер по либерализации регулирования валютного рынка на этой неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.
Напомним, 15 октября начальник отдела регулирования экспорта и импорта капитала НБУ Сергей Чечель сообщил, что регулятор готовит очередной пакет упрощения валютного регулирования в контексте проведения внешнеэкономических операций, который правление НБУ может утвердить на следующей неделе.
По информации пресс-службы НБУ, планы регулятора не изменились, и правление НБУ на этой неделе будет рассматривать вопрос по либерализации валютного рынка.
В настоящее время на рынке продолжает действовать целый ряд ограничений, включая обязательную продажу 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный срок экспортно-импортных расчетов, а также ограничение максимального объема покупки банками валюты по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала.
Покупка валюты для юридических лиц на сумму свыше эквивалента 50 тысяч долларов США и ее перечисление, кроме контрактов критического импорта, осуществляется после предоставления в НБУ пакета документов и получения одобрения регулятора на проведение операции.
Нормативные документы НБУ запрещают банкам покупку валюты для клиента, имеющего собственные валютные средства, а также покупку и перечисление валюты за пределы Украины для возврата инвестиций и выплаты дивидендов.
Кроме того, для физических лиц продажа наличной валюты "в одни руки" ограничена эквивалентом 3 тысячам гривень в день, а выдача наличности с банковского счета – эквивалентом 20 тысяч гривень для иностранной валюты и 300 тысяч гривень в день – для гривни.
Национальный банк анонсировал полную отмену административных ограничений на валютном рынке и переход к валютному регулированию на рыночных принципах к середине 2016 года. Основными предпосылками для валютной либерализации регулятор называет накопление достаточного уровня международных валютных резервов, фискальную консолидацию и развитие финансового сектора страны.
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Как сообщал УНИАН, НБУ в марте этого года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.
После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар до настоящего времени.
Согласно меморандуму с МВФ, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации госдолга, докапитализации банков и полного перехода НАК "Нафтогаз Украины" к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.