Global Counsel: крупные международные компании готовятся к уходу из России

По мнению аналитиков британской компании, которое приводит Financial Times, сейчас Россия стоит на «критически важной развилке», когда многие международные компании могут уйти с российского рынка.

Global Counsel проанализировала финансовую отчетность 46 международных компаний со значительным присутствием в России, в том числе BP, Royal Dutch Shell, Deutsche Bank, Siemens, Lafarge, и обнаружила, что в подавляющем большинстве докладов констатируется ухудшение экономического положения в России, передает РБК.

По словам главного экономиста Global Counsel Грегора Ирвина, следующие 18 месяцев станут определяющими в плане того, будет ли новая волна оттока иностранных инвесторов с российского рынка.

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В Global Counsel отмечают, что, несмотря на то что большинство компаний декларирует, что собирается присутствовать в России в течение долгого времени, они сократят свое присутствие в России, если экономическая ситуация не стабилизируется.

Global Counsel указывает, что особенно сильно экономическая нестабильность и введение санкций повлияли на банковскую и энергетическую сферы. Более позитивная ситуация сложилась в сфере автомобилестроения и фармацевтики.