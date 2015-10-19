Банки с непрозрачной формой собственности исправляются - НБУ

Банки активизировали работу по раскрытию структуры своей собственности после публикации Национальным банком Украины перечня из 48 банков с непрозрачной структурой.

Как сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook, на прошлой неделе 5 банков предоставили регулятору пакеты необходимых документов, 2 банка письменно уведомили НБУ о намерениях легализировать собственника, еще 8 – провели встречи с представителями регулятора по вопросу подготовки документов. Кроме того, за неделю в НБУ поступило множество звонков от банкиров, интересующихся вопросом рассмотрения предоставленных ими документов.

Регулятор напомнил, что планирует завершить процесс раскрытия структуры собственности украинских банков и получить прозрачную банковскую систему в I квартале 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 8 октября обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, к который попали "Авант-банк", "Аграрный коммерческий банк", "Акцент-банк", "Альпари Банк», "Альянс, Аркада", "Асвио банк", "Вектор банк", "Велес, Гефест", "Глобус", "Диви Банк", "Экспресс-банк", "Земельный капитал", "Инвестбанк", "Банк инвестиций и сбережений", "Инвестиционно-трастовый банк", "Индустриалбанк", КИБ, "Класикбанк", "Клиринговый дом", "Коммерческий инвестиционный банк", "Кредит Днепр", "Кристалбанк", "КСГ Банк", "Львов", "Мисто Банк", "Мотор-банк", "Неос Банк", "НК Банк", "Новый", "Первый инвестиционный банк", "Петрокоммерц-Украина", "Платинум Банк", "Поликомбанк", "Портал", "Премиум", ПФБ, "Смартбанк", "Таскомбанк", "ТК Кредит", "Украинский капитал", "Уникомбанк", "Финанс Банк", "Финексбанк", "Хрещатик", "Центр", "Юнисон".

В этом году НБУ обязал банки предоставить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах в рамках вступившего в действие с 8 марта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". Согласно обновленному законодательству, к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от принадлежащего им пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.