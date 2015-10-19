Иностранный бизнес пожаловался на резкое изменение "правил игры" в РФ – потеряли €1,5 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные доклада крупного иностранного бизнеса для ежегодного заседания с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишет российская газета «Ведомости».

Последствия многих решений просто не оцениваются – к примеру, правила сброса сточных вод и закон об отходах обошлись в 1% оборота, а стимулирование импортозамещения может вовсе закрыть рынок для иностранцев.

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Бизнес жалуется на ограничение закупок иностранных медицинских изделий – правительство РФ ввело правило «третий лишний»: иностранный поставщик не допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза. Производители, которые уже начали локализацию, все равно будут ограничены в доступе к госзаказу – тогда нет смысла в локализации, пишут авторы доклада и предлагают решение: заключать государственные инвестконтракты, в которых инвестор гарантирует локализацию, а правительство – спрос на его препараты.

Инвесторы также призывает улучшить таможенные процедуры, чтобы повысить степень переработки. Из-за высоких импортных пошлин инвестировать в производство невыгодно, пишут авторы доклада, решить проблему может переработка, но перечень товаров ограничен, а подтвердить страну происхождения после переработки трудно.

Несет риски для иностранного бизнеса и сложная и долгая, до полугода, процедура возмещения НДС при экспорте. Вернуть НДС можно только после того, как таможня подтвердит факт экспорта, только на получение штампов требуется больше месяца, а это забирает оборотные средства, говорится в докладе: нужно хотя бы перестать требовать такие документы и ввести электронную систему контроля в Таможенном союзе.

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Снижает привлекательность России для инвесторов и отсутствие правил налогообложения при распределении затрат и прибыли внутри транснациональных компаний. Сейчас компании вынуждены переводить деньги через контракты на оказание услуг, что создает постоянные налоговые риски. Многие российские подразделения международных банков уже сталкиваются с претензиями налоговых органов. Действующая методика контроля за трансфертными ценами не позволяет оценивать распределяемые затраты.