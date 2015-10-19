Банкир назвал валютные ограничения, которые НБУ может ослабить на этой неделе

Национальный банк Украины на этой неделе может снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 50% с 75%, установленных в настоящее время, а также повысить сумму покупки валюты, свыше которой необходимо согласовывать сделку с НБУ, до 100 тыс. долл. с 50 тыс. долл., установленных в настоящее время.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник отдела стратегического планирования UniCredit Bank Егор Перелыгин.

«Полагаю, что могут ослабить норму обязательной продажи 75% валютной выручки экспортерами до 50%. По юридическим лицам также могут ослабить норму по предоставлению пакета документов на заявки по покупке валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США и увеличить граничную точку до 100 тыс. долларов США», - сказал банкир, комментируя ограничения НБУ на валютном рынке, которые могут быть отменены на текущей неделе, как это анонсировал регулятор.

Также, по мнению Перелыгина, НБУ может пересмотреть свой запрет на покупку валюты для выплаты дивидендов или для возврата инвестиций. «Это был бы правильный шаг, так как сейчас очень важно снова начать привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину. Единственное, что нужно понимать, так это то, что НБУ должен оставить некоторые рычаги мониторинга и контроля за данными операциями, чтобы не позволить «теневому инструментарию» снова преобладать в выводе финансовых ресурсов из страны», - добавил он.

Что касается ограничений НБУ по валютным операциям для населения, то, по мнению банкира, серьезных изменений со стороны регулятора не ожидается. «Полагаю, что лимит выдачи наличности с банковского счета могут поднять до уровня эквивалентном 25 тыс. грн (с 20 тыс. грн в настоящее время - УНИАН), а лимит продажи валюты «в одни руки» пока останется на уровне 3 тыс. грн. Это было бы логичным, ведь сейчас идут выплаты по банкам-банкротам, и население, как правило, спешит купить валюту за полученную наличность», - пояснил Перелыгин.

По мнению банкира, отмена указанных ограничений не окажет существенного влияния на валютный рынок. «Серьезных сдвигов на валютном рынке быть не должно, так как любая либерализация будет постепенной и очень аккуратной. Можно ожидать, что на межбанковском рынке средний курс украинской гривни к доллару США сдвинется на 30-40 базисных пунктов (0,3-0,4 гривни) в сторону ослабления гривни, но не более того», - спрогнозировал Перелыгин.

Как сообщал УНИАН, правление НБУ может принять очередной пакет мер по либерализации регулирования валютного рынка на этой неделе в контексте проведения внешнеэкономических операций.

В настоящее время на рынке продолжает действовать целый ряд ограничений, включая обязательную продажу 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный срок экспортно-импортных расчетов, а также ограничение максимального объема покупки банками валюты по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала.

Покупка валюты для юридических лиц на сумму свыше эквивалента 50 тыс. долл. США и ее перечисление, кроме контрактов критического импорта, осуществляется после предоставления в НБУ пакета документов и получения одобрения регулятора на проведение операции.

Нормативные документы НБУ запрещают банкам покупку валюты для клиента, имеющего собственные валютные средства, а также покупку и перечисление валюты за пределы Украины для возврата инвестиций и выплаты дивидендов.

Кроме того, для физических лиц продажа наличной валюты «в одни руки» ограничена эквивалентом 3 тыс. грн в день, а выдача наличности с банковского счета – эквивалентом 20 тыс. грн для иностранной валюты и 300 тыс. грн в день – для гривни.

Национальный банк анонсировал полную отмену административных ограничений на валютном рынке и переход к валютному регулированию на рыночных принципах к середине 2016 года. Основными предпосылками для валютной либерализации регулятор называет накопление достаточного уровня международных валютных резервов, фискальную консолидацию и развитие финансового сектора страны.