Гривня закрыла межбанк на уровне 21,67 за доллар

В понедельник, 19 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,57/21,67 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4280/24,5360 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3480 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,6177 грн/долл., к этому часу было заключено 646 сделок на сумму 547,10 млн долл.