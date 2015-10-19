Прибыль Morgan Stanley в третьем квартале упала на 42%

Чистая прибыль Morgan Stanley, относящаяся к акционерам инвестиционного банка, в 3-м квартале 2015 года сократилась в годовом исчислении на 42,35% — с $1,629 млрд до $939 млн, следует из отчета компании, пишет РБК.

По итогам января-сентября 2015 года чистая прибыль Morgan Stanley составила $4,918 млрд, что примерно на 0,5% больше прибыли, полученной за аналогичной период 2014 года.

Выручка Morgan Stanley в 3-м квартале 2015 года сократилась в годовом исчислении на 12,8% — до $7,767 млрд.

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В ходе пятничных торгов стоимость акций Morgan Stanley на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выросла на 1,01% — до $33,95 за акцию.