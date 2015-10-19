Доходы россиян падают одиннадцатый месяц подряд

В сентябре 2015 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) сократились в годовом исчислении на 4,3%, отмечается в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране, передает РБК.

Таким образом, реальные доходы россиян снижаются 11 месяцев подряд: в последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался в октябре 2014 года. Однако в сентябре доходы жителей России сократились не только по сравнению с прошлым годом, но и с предыдущим месяцем. В течение первых двух месяцев лета доходы россиян в месячном исчислении росли (в июне сразу на 8,6%), в августе они не изменились, а вот в сентябре упали. И сразу на 6,3%.

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В ​​​ январе 2015 года, по данным Росстата, реальные доходы россиян сократились в годовом исчислении на 0,7%, в феврале и марте — на 1,6%, в апреле — на 3,9%, а в мае — на 6,3%, в июне — на 3%, в июле — на 2%, а в августе — на 5,3%.

По итогам первых девяти месяцев 2015 года доходы населения России сократились на 3,3%, тогда как за весь 2014 год — на 0,7%. В целом за 2015 год реальные доходы россиян, по прогнозу министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сократятся на 4–5%.

Ранее Росстат предупредил о резком росте в России числа малоимущих. По данным официальной статистики, за последний год число бедняков выросло примерно на 3 млн человек. К середине года за чертой бедности жило более 20 млн россиян, или 14% населения России. А уже в будущем году число бедняков может вырасти, уверен бывший министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. По его словам, в 2016 году реальные доходы населения упадут почти на 7%, а зарплаты — на 10% в реальном выражении. В том числе и из-за роста числа безработных.

Номинальный денежный доход среднего россиянина в сентябре 2015 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 5,2%, составив 29,3 тыс. руб. Средняя по России номинальная заработная плата за первый месяц осени 2015 года, по оценке Росстата, составила 33,14 тыс. руб., что на 4,5% больше, чем было в сентябре 2014 года, и на 3% больше, чем в августе 2015 года.

Однако же реальная начисленная зарплата, то есть покупательная способность получаемых средним работником денег, в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги упала в сентябре 2015 года в годовом исчислении на 9,7%. Так быстро заработанные россиянами деньги не обесценивались с апреля нынешнего года.

В целом за первые девять месяцев 2015 года реальная зарплата среднего россиянина сократилась, по данным Росстата, на 9%. По данным исследования PwC, в реальном выражении доходы сотрудников крупных российских компаний в 2014–2015 годах сократились на 6%.