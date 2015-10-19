S&P повысило суверенный рейтинг Украины с преддефолтного уровня

Также повышен долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C». Прогнозы по рейтингам стабильные.

«Украина завершила процесс обмена евробондов. С нашей точки зрения, риск дефолта для Украины может наступить не ранее двух-трех лет, и лишь в случае замедления скорости реформ, утвержденных ключевым кредитором Международным валютным фондом, - говорится в сообщении агентства. – В то же время, стабильные прогнозы по рейтингам означают наше ожидание, что ближайшие 12 месяцев правительство Украины продолжит курс на экономические реформы».

Как сообщал УНИАН, ранее другое международное агентство Fitch Ratings заявило, что также повысит суверенный рейтинг Украины, сниженный до уровня «ограниченный дефолт» (Restricted Default - RD), по мере выполнения условий реструктуризации части государственного долга и достижения компромисса с кредиторами об обмене «коротких» евробондов.