S&P ухудшило прогноз падения экономики Украины

Об этом говорится в обзоре агентства, опубликованном на корпоративном сайте.

Вместе с тем, агентство сохранило ранее выданный прогноз роста в 2016 году на уровне 2%.

Ранее УНИАН сообщал, что S&P повысил долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C», присвоив рейтингам стабильный прогноз.