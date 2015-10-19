S&P ухудшило прогноз падения экономики Украины

23:39, 19 октября 2015
Финансы
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services ухудшило прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года до «минус» 15% с ранее прогнозированных 7,5%.

uk.wikipedia.org

Об этом говорится в обзоре агентства, опубликованном на корпоративном сайте.

Вместе с тем, агентство сохранило ранее выданный прогноз роста в 2016 году на уровне 2%.

Ранее УНИАН сообщал, что S&P повысил долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C», присвоив рейтингам стабильный прогноз.

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