S&P ухудшило прогноз падения экономики Украины
23:39, 19 октября 2015Финансы
6794
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services ухудшило прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года до «минус» 15% с ранее прогнозированных 7,5%.
S&P ухудшило прогноз падения экономики Украины в 2015 году / uk.wikipedia.org
Об этом говорится в обзоре агентства, опубликованном на корпоративном сайте.
Вместе с тем, агентство сохранило ранее выданный прогноз роста в 2016 году на уровне 2%.
Ранее УНИАН сообщал, что S&P повысил долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C», присвоив рейтингам стабильный прогноз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter