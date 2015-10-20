Французский банк выплатит США $800 миллионов за нарушение санкций против Ирана - СМИ
Французский банк Credit Agricole выплатит американским властям около $800 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США из-за нарушения режима санкций против Ирана и Судана.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Украинская правда.
США обвиняют банк в незаконном осуществлении денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole в Штатах.
Согласно условиям сделки, с Минюстой США будет заключено соглашение об отсрочке судебного преследования, в рамках которого Credit Agricole признает нарушение правил сотрудничества с организациями и людьми, которые попали под санкции десять лет назад.
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По словам источников, правление банка уже одобрило сделку. В банке комментировать информацию отказались, назвав ее "слухами".
Bloomberg сообщает, что аналогичные расследования США ведут в отношении еще трех баков: немецкого Deutsche Bank, французского Societe Generale и итальянского UniCredit.
С 2009 года США заключили подобные соглашения с десятью крупными международными банками.