Французский банк выплатит США $800 миллионов за нарушение санкций против Ирана - СМИ

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Украинская правда.

США обвиняют банк в незаконном осуществлении денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole в Штатах.

Согласно условиям сделки, с Минюстой США будет заключено соглашение об отсрочке судебного преследования, в рамках которого Credit Agricole признает нарушение правил сотрудничества с организациями и людьми, которые попали под санкции десять лет назад.

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По словам источников, правление банка уже одобрило сделку. В банке комментировать информацию отказались, назвав ее "слухами".

Bloomberg сообщает, что аналогичные расследования США ведут в отношении еще трех баков: немецкого Deutsche Bank, французского Societe Generale и итальянского UniCredit.

С 2009 года США заключили подобные соглашения с десятью крупными международными банками.