Deutsche Bank по ошибке перевел своему клиенту $6 миллиардов
Ошибочный перевод на сумму $6 млрд совершил в июне 2015 года сотрудник Deutsche Bank, узнала Financial Times. Средства попали на счет американского хедж-фонда и были возвращены на следующий день
В июне 2015 года валютное подразделение Deutsche Bank AG по ошибке перевело $6 млрд на клиентский счет хедж-фонда в США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как уточняет издание, ошибка была исправлена на следующий день: банк получил деньги обратно.
Ошибочный перевод средств совершил младший сотрудник отдела валютных продаж в то время, когда его начальник был в отпуске, сообщили источники FT. Банк сообщил о случившемся в Управление финансового надзора Великобритании, Европейский центробанк и Федеральную резервную систему США, передает РБК.
18 октября Deutsche Bank объявил о масштабных организационных и кадровых изменениях.
Financial Times отметила тогда, что путем кадровых и организационных перестановок крупнейший немецкий банк пытается восстановить свою рентабельность.
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В октябре у Deutsche Bank был зафиксирован крупнейший за последние десять лет квартальный убыток: потери банка в третьем квартале составили 7,6 млрд евро. Месяц назад источник сообщил агентству Bloomberg о планах банка сократить 8 тыс. сотрудников.