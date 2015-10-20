S&P: инфляция в Украине снизится к однозначным показателям в 2018 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует снижение уровня инфляции в Украине к однозначным показателям, а именно – до 9% в 2018 году.

Об этом говорится в обзоре агентства, опубликованном на корпоративном сайте.

Инфляция по итогам 2015 года, по данным агентства, составит порядка 55%, в 2016-м – 20%.

При этом в агентстве предполагают, что в ближайшие три года практически не изменится относительный показатель госдоходов – порядка 39% ВВП, а также госрасходов – 43,5-43,8% ВВП. В то же время, в абсолютных цифрах ВВП увеличится с нынешних 74 млрд долл., как оценивают в S&P, до 110 млрд долл. в 2018 году.

Показатель безработицы составит по итогам 2015 года 11% к общему числу работоспособного населения, а в 2018 году он снизится до 8%.

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Ранее S&P ухудшило прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года до «минус» 15% с ранее прогнозированных 7,5%, но сохранило ранее выданный прогноз роста в 2016 году на уровне 2%. В 2017 и 2018 годах, по оценкам агентства, рост экономики составит 3,5% и 4% соответственно.

Кроме того, S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C», присвоив рейтингам стабильный прогноз.