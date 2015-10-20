Доллар и евро сегодня подорожают – Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2161.7536 (19 октября – 2129.7699)

100 EUR – 2449.9154 (19 октября – 2419.4186)

10 RUR – 3.5184 (19 октября – 3.4710)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,57/21,67 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4280/24,5360 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3480 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,6177 грн/долл., к этому часу было заключено 646 сделок на сумму 547,10 млн долл.