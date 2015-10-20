МВФ продолжит сотрудничество с Украиной даже в случае невыплаты "российского" долга - S&P

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной и не остановит финансирование программы реформ украинского правительства даже в случае, если Украина не выплатит так называемый «российский» долг в объеме 3 млрд долл., подлежавший реструктуризации и не реструктуризированный из-за отказа российской стороны принимать условия долговой операции.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ratings Services.

«Правительство Украины включило «российский» долг, выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, в периметр реструктуризации, но, как мы понимаем, Россия отказалась принимать предложение Украины. В этой связи мы прогнозируем два сценария развития ситуации. Первый: Украина выплачивает долг за счет резервов, и второй: Украина не выплачивает долг и объявляет дефолт по этим бондам до момента, пока не будет найдено другое решение, - говорится в сообщении агентства. – Если будет избран второй сценарий, МВФ прибегнет к особой политике финансирования и продолжит финансирование четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, предполагающей объем кредитования в 17,5 млрд долл.».

Как сообщал УНИАН, «российский» кредит был получен Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд. Украина, считая кредит коммерческим, отнесла его в перечень реструктуризируемых. Российская сторона с этим не согласна и не планирует принимать участие в реструктуризации.

Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации 29 октября, но на условиях, которые были предложены остальным кредиторам, а именно: списание 20% долга, пролонгации платежей по телу кредита и установление ставки купона на уровне 7,75% годовых.

Если Россия не примет участие в реструктуризации, вопрос будет решаться в том числе в судебных инстанциях. И, как отмечал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Украина к этому готова.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Очередная миссия МВФ 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято. Как ожидается, миссия вернется в Украину после проведения выборов в местные советы – после 25 октября.

Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт»), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C» на фоне завершения долговой операции. Прогнозы по рейтингам стабильные.