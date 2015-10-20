Экспорт Китая в Россию упал на треть, в США - вырос на 10%

Экспорт Китая в Россию в сентябре этого года снизился на 32%, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Шэнь Даньян, передает РИА Новости.

"Экспорт Китая в США, в страны АСЕАН и ЕС вырос на 9,9%, 9% и 3% соответственно. Данные по стран БРИКС следующие: экспорт в Индию вырос на 8,4%, в ЮАР — на 16,8%. Тем временем экспорт в Россию и Бразилию сократился на 32,1% и 27,7% соответственно", — сообщил он.

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Согласно данным, импорт из США, ЕС и стран БРИКС в Китай, в свою очередь, снизился на 5,7%, 11,9% и 13,6% соответственно.

В целом, экспорт Китая в сентябре в долларовом эквиваленте сократился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт уменьшился на 20,4%.