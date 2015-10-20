Украинский бизнес ожидает очередную девальвацию гривни - опрос НБУ

Девальвационные ожидания украинского бизнеса в последние месяцы несколько усилились вопреки полугодовой стабильности на валютном рынке.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного регулятором в августе-сентябре 2015 года.

По информации НБУ, ослабление национальной валюты через 12 месяцев прогнозируют 80,7% респондентов.

В то же время, согласно опросу, руководители предприятий ожидают оживления деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Так, индекс деловых ожиданий в третьем квартале впервые после второго квартала 2014 года превысил значение 100% и достиг 100,2%. Наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные и торговые предприятия, а также компании, осуществляющие только импортные операции.

Учитывая ожидаемое восстановление производства, предприятия прогнозируют рост своих потребностей в заемных средствах в ближайшее время. Среди тех, кто планирует брать банковские кредиты для финансирования своей деятельности (34,9% опрошенных), подавляющее большинство предпочитает кредиты в национальной валюте (87,1% респондентов).

Второй квартал подряд выросла доля компаний, которые не испытывают проблем с проведением операций по банковским счетам (90,9% по сравнению с 84,3%% во II квартале 2015 года).

Также НБУ отмечает, что украинский бизнес улучшил инфляционные ожидания, и в следующие 12 месяцев компании в среднем ожидают роста потребительских цен на 25,5%, в то время как по результатам первого квартала они прогнозировали потребительскую инфляцию в размере 27,3%.

В опросе НБУ приняли участие 858 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам и количеству работников. НБУ подчеркивает, что результаты опросов являются отражением мнения респондентов - руководителей предприятий Украины и не являются оценками регулятора.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в марте этого года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. до настоящего времени.

Согласно меморандуму с МВФ, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации госдолга, докапитализации банков и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.