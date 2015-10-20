"ПриватБанк" за девять месяцев получил почти 90 миллионов прибыли

Согласно отчетности банка, его процентные доходы за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11,7% - до 23,701 млрд грн, комиссионные доходы – в 1,5 раза, до 4,032 млрд грн.

Активы банка с начала года выросли на 18,2% – до 241,809 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 12,4%, до 181,362 млрд грн, обязательства – на 19,1%, до 216,532 млрд грн, средства клиентов - на 14,4%, до 161,657 млрд грн, собственный капитал - на 11,4%, до 25,277 млрд грн, уставный капитал - на 17,4%, до 21,256 млрд грн.

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Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредствованно по 45,3182% капитала банка.

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.

По итогам 2014 года банк получил 749,036 млн грн прибыли.